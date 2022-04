Strage discoteca di Corinaldo: un altro giovane della banda dello spray verso il rito abbreviato

Sono diventati otto gli indagati per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, quando nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 entrò in azione quella che è stata definita la banda dello spray, causando la morte di cinque minorenni e una mamma di 39 anni, schiacciati nella calca.

Questa mattina si è tenuta l’udienza preliminare per Riccardo Marchi, 23 anni, bolognese, l’ultimo giovane indagato dalla Procura di Ancona, ritenuto presente nel locale.

L’udienza è stata rinviata al 18 luglio e il difensore del giovane, Cristiano Prestipenzi ha annunciato la possibilità di procedere con rito abbreviato.

Gli altri 7 membri della banda sono già stati condannati in appello.

Secondo l’accusa il gruppo, composto da giovani della Bassa Modenese, operava in locali e discoteche in varie zone d’Italia, utilizzando spray urticanti o approfittando della confusione per rubare accessori e collanine.

Della banda faceva parte anche un altro giovane, morto in un incidente stradale prima della fine delle indagini.

Per i 7 il processo di secondo grado si è concluso, nelle scorse settimane, con pene aggravate per omicidio preterintenzionale, lesioni personali, furti e rapine, a cui è aggiunta l’associazione per delinquere.

Le condanne vanno da un minimo di 10 anni e 9 mesi e un massimo di 12 anni, 6 mesi e 20 giorni. Secondo i pm di Ancona Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, c’era anche Marchi a Corinaldo quella notte, e a gennaio scorso hanno chiesto il processo per lui dopo aver chiuso lo stralcio di indagine.

Davanti alla gup Francesca De Palma oggi si sono costituite le parti civili tutti i familiari delle sei vittime e alcuni feriti, tutte ammesse dal giudice.

Marchi, sempre indagato a piede libero, non aveva avuto nessuna misura cautelare perché nella richiesta avanzata al tempo dalla Procura il gip l’aveva rigettata non essendoci a suo carico gravi indizi di colpevolezza.

Ma il suo nome è emerso dall’attività di indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona ed è stato fatto anche dagli altri della banda nel processo di primo grado. Le accuse per lui sono le stesse degli altri, esclusa l’associazione per delinquere.