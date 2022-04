Studente texano liberato in uno scambio di prigionieri con la Russia

Il ministero degli Esteri della Federazione Russa ha dato notizia che, “dopo un lungo negoziato”, è avvenuto uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti d'America. Le persone interessate sono Trevor Reed, studente texano ed ex marine, che scontava una condanna a nove anni per un'aggressione a due agenti, nel 2019 a Mosca, mentre era in stato di ubriachezza, e Konstantin Yaroshenko, pilota russo condannato nel 2010 a 20 anni per narcotraffico. Lo scambio, a quanto si apprende, è avvenuto in Turchia.

"Le nostre preghiere sono state ascoltate, Trevor sta tornando sano e salvo da noi", hanno scritto Paola e Joey Reed, ringraziando il presidente americano e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. Qualche settimana fa erano stati ricevuti da Joe Biden alla Casa Bianca.

Yaroshenko risulta essere già arrivato a Sochi, in Russia.