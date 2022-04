Le Farfalle di Sanremo volano in Corea del Sud

La canzone è arrivata quinta al Festival di Sanremo 2022, ma la versione non è esattamente quella di Sangiovanni, l'artista uscito da un noto talent-show che l'ha portata sul palco dell'Ariston. Qualche lettera del testo è pronunciata in modo non perfetto e le voci sono femminili: è l'interpretazione di “Farfalle” del girl group sudcoreano IVE, sei ragazze campionesse di like sui social con visualizzazioni e fatturato da far girare la testa.