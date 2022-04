Sudafrica, quattro giorni di piogge torrenziali fanno 341 morti e 55 feriti

È salito a 341 il bilancio delle vittime accertate provocate dalle piogge torrenziali nella provincia sudafricana del Kwa Zulu-Natal. Lo ha comunicato il governatore della provincia, Sihle Zikalala, in una conferenza stampa. “È un disastro senza precedenti nella storia della nostra provincia e forse del nostro Paese”, ha specificato Zikalala.

Molte strade restano impraticabili, dopo che interi tratti sono stati spazzati via; sono collassati ponti e abitazioni. Il porto di Durban, uno dei più grandi dell'Africa, è chiuso. Migliaia di persone si sono riparate in rifugi d'emergenza e dipendono dagli aiuti umanitari. La tempesta torrenziale è iniziata lunedì scorso. Il KwaZulu-Natal è una delle principali destinazioni turistiche del Sudafrica e le alluvioni in questo periodo dell'anno non sono rare. Gran parte della regione pensava di essersi preparata adeguatamente per un evento simile.

Finora 40 mila le persone interessate e 55 i feriti. Il governatore ha anche chiarito che le autorità stanno ancora cercando di stabilire quanti siano i dispersi. Giorni di pioggia torrenziale hanno distrutto case, strade e ponti, spingendo il governo a dichiarare lo stato di emergenza.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, si è detto “profondamente addolorato” per la perdita di vite umane e i danni causati dalle inondazioni nella provincia sudafricana. In una nota, Guterres porge le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e sottolinea che le Nazioni Unite “esprimono la loro solidarietà al Sud Africa e sono pronte a sostenere il paese”.