Supportare concretamente chi fugge dal conflitto in Ucraina. L’intervento di Medici Senza Frontiere

Medici Senza Frontiere ha avviato in Italia un intervento per offrire supporto alla popolazione in fuga dal conflitto in Ucraina, fornendo prima assistenza psicologica, orientamento sociosanitario e informazioni sull'accesso alle cure in supporto ad una rete di realtà territoriali impegnate nell'accoglienza quali ARCI, Caritas e Refugees Welcome Italia, e in coordinamento con Regioni, protezione civile e le istituzioni sanitarie italiane. L'intervento di MSF è partito a Roma, Milano e Trieste e sarà attivato nei prossimi giorni anche a Napoli. Quattro team, composti da psicologi, infermieri e mediatori interculturali, sono in azione per avviare le attività di promozione della salute e individuare persone fragili con specifiche vulnerabilità e bisogni medici, nei centri di accoglienza, all'interno delle famiglie che ospitano i rifugiati e nelle comunità e luoghi di ritrovo presenti sul territorio. "Tra le migliaia di persone che stanno arrivando in questi giorni in Italia per fuggire dal conflitto in Ucraina, ci sono adulti e bambini che hanno perso i loro cari, vissuto traumi terribili e che sono stati costretti ad abbandonare tutto permettersi in salvo ,dice Sara Radighieri, coordinatrice sanitaria dei progetti di MSF in Italia. Il nostro obiettivo è prenderci cura delle possibili conseguenze fisiche e psicologiche degli eventi traumatici che hanno vissuto. Offriremo loro sostegno psicologico e assistenza sociosanitaria a partire da alcune delle città italiane che stanno accogliendo il maggior numero di profughi".