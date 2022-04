Tamponamento sull'A21, morti padre e figlio di 11 anni

Due vite spezzate: padre e figlio. Un incidente mortale sull'autostrada che corre tra Piacenza e Torino, all'altezza di Casteggio, in provincia di Pavia. Lui 45 anni, il ragazzo 11, entrambi francesi. Si sono salvati la moglie di 43 anni e gli altri figli della coppia: una bimba di 4 anni e due maschi di 14 e 15 anni, trasportati all'Ospedale di Voghera. Tra i feriti anche i quattro occupanti della macchina che ha tamponato: una donna di 60 anni con trauma al volto, un uomo di 63 anni ferito a una gamba, una donna di 34 anni e un uomo di 33 sono stati trasportati al Policlinico San Matteo di Pavia. Per fortuna, le condizioni degli 8 feriti non sembrano essere preoccupanti. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte e la dinamica sarebbe, dalle prime ricostruzioni della Polizia stradale, particolarmente drammatica.

L'auto sulla quale viaggiava la famiglia francese sarebbe stata tamponata da un'altra vettura e si sarebbe ribaltata. In seguito all'urto, molto violento, il figlio di 11 anni sarebbe stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Il padre, a quel punto, sarebbe sceso per cercare di soccorrerlo, ma una terza vettura che nel frattempo stava percorrendo la stessa carreggiata l'avrebbe travolto.

Mentre sono in corso le indagini per ricostruire l'intera dinamica dell'incidente, quel tratto dell'A21 è adesso agibile, dopo essere rimasto chiuso tra la notte e le prime ore della mattina per permettere il soccorso dei feriti e la rimozione dei mezzi incidentati da parte dei Vigili.