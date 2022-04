Via al Beleolico di Taranto, il Parco eolico del Mediterraneo

Si chiama Beleolico, è il primo Parco eolico marino del Mediterraneo, inaugurato oggi a Taranto, città simbolo dell'imprenditoria siderurgica che ora sposa il Green. Il maestoso impianto, per una potenza complessiva di 30 mw, è in grado di generare energia pulita pari a circa 58 mila mwh il fabbisogno di 60mila persone. In termini ambientali vuol dire che, nel periodo di riferimento, consentirà un risparmio di circa 730mila tonnellate di Co2. L'impresa è stata realizzata da Renexia società del gruppo Toto attiva in Italia e negli Stati Uniti nelle energie rinnovabili. Taranto cambia pelle accettando la sfida ecologica dopo anni di disastri perpetrati sull'ambiente e sui cittadini dagli stabilimenti dell'ex Ilva. Presenti per un saluto il presidente della provincia di Taranto, Giovanni Gugliotti, e il commissario straordinario del comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio. In streaming il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il ministro dello sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Enrico Giovannini e il presidente delle acciaierie d'Italia, Franco Bernabè. "Cogliamo pienamente il valore strategico di questo progetto nel contesto della transizione energetica che, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, ci prefiggiamo di accelerare per raggiungere la neutralità climatica al 2050. Aziende come Renexia svolgono un ruolo importante per lo sviluppo di soluzioni innovative che favoriscano l'incontro tra domanda e offerta nel modo più efficiente e sostenibile", ha detto il Ministro degli esteri Luigi di Maio nel messaggio inviato per l'inaugurazione dal Congo dove è in missione per reperire gas. "Con questa consapevolezza - ha aggiunto - l'approccio della Farnesina nella sua missione di sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo e promozione del commercio estero, si fonda su un dialogo costante con la realtà imprenditoriale. Siamo al vostro ascolto, per mettere in campo, come abbiamo fatto durante l'emergenza pandemica con il patto per l'export, le misure più adeguate alle vostre esigenze e difficoltà". Per Di Maio, "nell'attuale congiuntura, abbiamo anzitutto istituito alla Farnesina un'unità di crisi per le imprese italiane, con l'obiettivo di assicurare loro assistenza a fronte delle ripercussioni del conflitto in Ucraina cui sono più esposte. Allo stesso tempo, nel disegnare e attuare strumenti di sostegno - ha evidenziato il ministro - continueremo a sostenere quei processi di transizione verde, digitalizzazione e innovazione che consentiranno al nostro tessuto economico di essere sempre più competitivo a livello internazionale".

"Questa iniziativa si inquadra in un ambito complessivo di investimento nel nostro paese sul fronte dell'energia rinnovabile che nei prossimi anni vedrà un vero e proprio balzo in italia di impianti di varia natura. Ovviamente mi riferisco a impianti di energia rinnovabile resa ancora più necessaria da questa crisi drammatica che è stata scatenata dalla guerra in Ucraina", ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini nel suo videomessaggio. "La trasformazione verso la sostenibilità - ha aggiunto - passa ovviamente dalla produzione di energia rinnovabile in tutto il mondo. Impianti come questo possono essere una risposta importante al nostro fabbisogno. è importante non solo valorizzare buone pratiche come questa, ma anche coinvolgere le comunità per comprendere quali soluzioni possono essere ottimali dal punto di vista della produzione di energia e relativamente meno impattanti". Secondo Giovannini, "l'investimento di innovazione è indispensabile per consentirci di guardare al futuro in modo diverso, più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale". Il ministro ha sostenuto che "l'insostenibilità la pagano soprattutto quelli che stanno più indietro, come stiamo vedendo anche a causa di questa crisi energetica. Pensare anche in termini innovativi, realizzare - ha osservato il ministro - impianti innovativi, sicuri da tutti i punti di vista, è un contributo non solo alla crescita economica, non solo alla riduzione dell'impatto ambientale, ma al miglioramento delle disuguaglianze".

