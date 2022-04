Teatro dell' Opera ed Eur Spa insieme per il concerto di solidarietà per l' Ucraina

L'incasso e le offerte saranno interamente devoluti all'attività che la Croce Rossa Italiana sta svolgendo in risposta alla crisi in Ucraina. La scenografia sarà quella della “Nuvola”, il centro congressi, progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas, nel quartiere Eur, a Roma, che ospita un auditorium da 1800 posti. Ad salire sul podio, il maestro Leo Hussain che dirigerà l'orchestra della Fondazione musicale capitolina in “Stille Musik”, del più celebre compositore ucraino vivente Valentin Silvestrov, nato a Kiev nel 1937.

A seguire, ci sarà la proiezione del documentario “Apocalisse nel deserto” di Werner Herzog, con musiche dal vivo eseguite dall' orchestra. Il film, girato nel 1991 e presentato al Festival di Berlino l'anno successivo, racconta la Guerra del Golfo, soffermandosi, in particolare sui pozzi di petrolio dati alle fiamme dalle truppe irachene in ritirata. “L’iniziativa benefica del Teatro dell’Opera, con la collaborazione di EUR Spa, è espressione concreta della solidarietà di Roma e del mondo della cultura – ha detto il sindaco della capitale Roberto Gualtieri, presidente della Fondazione musicale capitolina – ma è anche il modo per dire agli ucraini che vivono nella nostra città e a chi stiamo accogliendo in fuga dalla guerra che il nostro cuore è con loro. Roma continuerà a mobilitarsi per chi soffre e lo farà in ogni sede con politiche di solidarietà e di accoglienza, con l’impegno e la generosità di sempre”.