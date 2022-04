Tennis, Atp Montecarlo: Djokovic, al suo ritorno in campo, eliminato in tre set da Davidovich

Novak Djokovic esce all'esordio del “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Il serbo, tornato in vetta alla classifica dopo le tre settimane di interregno di Daniil Medvedev (primo numero 1 Atp diverso dai Fab 4 dal 2004) è stato sconfitto in tre set, al suo ingresso in lizza al secondo turno del torneo, dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, con cui si è allenato spesso a Marbella, dove ha trascorso buona parte del lockdown con la sua famiglia. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-1 in 2h e 56'.

"Questa vittoria è speciale per me, sono cresciuto guardando Novak. Ce l'ho fatta dal primo all'ultimo punto", ha commentato l'iberico.

Il serbo non scendeva in campo per un match da oltre 45 giorni (aveva perso a Dubai con Jiri Vesely), è stato battuto in tre set dal 22enne Alejandro Davidovich Fokina, numero 46 Atp.

Il numero 1 del mondo ha giocato il suo quarto match sul circuito, dopo i tre con l'Atp 500 di Dubaï, dopo la sua sconfitta in semifinale dei Masters a metà novembre 2021. Alla fine dell'ultima stagione, Djokovic aveva comunque conquistato la semifinale della Coppa Davis con la Serbia. Poi, a causa del suo rifiuto per il vaccino anti covid, non ha potuto giocare gli Open d'Australia né i Masters 1000 d'Indian Wells e di Miami.

Altri risultati del primo turno: David Goffin (Bel) - Jiri Lehecka (Cze) 6-4 6-3, Taylor Fritz (Usa, 10) - Lucas Catarina (Pol) 6-7(6) 7-6(5) 6-4, Pedro Martinez (Esp) - Ugo Humbert (Fra) 6-4 7-6(5), Holger Rune (Den) - Aslan Karatsev (Rus) 7-6(1) 4-6 6-3.