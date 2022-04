Tennis, Becker condannato a due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta

Boris Becker andrà in prigione. Lo ha deciso il tribunale di Londra che ha condannato il tre volte vincitore di Wimbledon a due anni e mezzo di reclusione per bancarotta fraudolenta, di cui la metà presso la Southwark Crown Court.

L'ex numero uno del mondo, 54 anni, è stato riconosciuto colpevole di quattro accuse di bancarotta fraudolenta relative al suo fallimento nel 2017 in cui si ritrovò con quasi 50 milioni di sterline di debiti.

Oggi commentatore della Bbc, Becker ha trasferito quasi 427.000 sterline dal suo account aziendale ad altri, compresi quelli della sua ex moglie Barbara e della moglie separata Sharlely "Lilly" Becker.

L’ex campione del tennis non ha nemmeno dichiarato la sua quota in una proprietà da 1 milione di sterline nella sua città natale di Leimen, in Germania, ha nascosto un prestito bancario di 825.000 sterline - del valore di 1,1 milioni di sterline con interessi - e occultato 75.000 azioni di un'azienda tecnologica del valore di 66.000 sterline. Il giudice Deborah Taylor ha condannato il sei volte campione del Grande Slam a due anni e mezzo di reclusione, di cui la metà presso la Southwark Crown Court.

In tribunale, Becker, ha detto che i suoi 50 milioni di dollari di guadagni in carriera erano stati inghiottiti da un "divorzio costoso" e dai debiti dopo il pensionamento, quando ha perso gran parte del suo reddito.

L’ex tennista è diventato famoso nel 1985 all'età di 17 anni, quando fu il primo giocatore non testa di serie a vincere il titolo di Wimbledon in singolare e in seguito è salito al numero 1 della classifica. Vive in Gran Bretagna dal 2012.