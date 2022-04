Linea dura di Wimbledon: esclusi i giocatori russi e bielorussi

E' deciso: niente Wimbledon per i tennisti russi e bielorussi. L'ufficialità in un comunicato firmato dall'“All England Lawn Tennis and Croquet Club”. Gli organizzatori del Major sull'erba londinese hanno deciso di escludere i giocatori dei due Paesi dall'edizione di quest'anno, a causa dell'invasione dell'Ucraina. L'esclusione più illustre sarebbe in campo maschile il numero due del mondo, il russo Daniil Medvedev. Tra le donne, la più alta in classifica ad essere esclusa sarebbe la bielorussa numero 4 del mondo, Aryna Sabalenka. La decisione non sarebbe nata da un'iniziativa del governo britannico, ma direttamente dagli organizzatori del torneo.

Il comunicato di Wimbledon sull'esclusione

Così la dichiarazione ufficiale del torneo di Wimbledon: "Condividiamo la condanna universale delle azioni illegali della Russia e abbiamo attentamente considerato la situazione nel contesto dei nostri doveri nei confronti dei giocatori, della nostra comunità e del più ampio pubblico del Regno Unito - così nella nota stampa - in quanto istituzione sportiva britannica. Abbiamo anche preso in considerazione le linee guida stabilite dal governo del Regno Unito specificamente in relazione a organismi ed eventi sportivi: è nostra responsabilità fare la nostra parte negli sforzi diffusi del governo, dell'industria, delle istituzioni sportive e creative per limitare l'influenza globale della Russia con i mezzi più forti possibile, nelle circostanze di una aggressione militare ingiustificata e senza precedenti, sarebbe inaccettabile per il regime russo trarre vantaggio dal coinvolgimento di giocatori russi o bielorussi con i campionati."



Il tweet del Daily Mail: "Wimbledon mette al bando giocatori russi e bielorussi dai Campionati, per l'invasione dell'Ucraina" Secondo quanto aveva ipotizzato il quotidiano britannico, a spingere - inoltre - gli organizzatori verso il bando dei giocatori, "sono state le preoccupazioni per la prospettiva che il tennista russo Daniil Medvedev vinca Wimbledon, con i membri della famiglia reale presenti". E Medvedev, numero 2 del mondo e campione in carica degli US Open, era tra i favoriti per la vittoria del torneo quest'estate, che tra l'altro festeggerà il suo centenario. Tradizionalmente, la presentazione del trofeo in mano al vincitore, viene celebrata spesso da un membro della famiglia reale. Nel 2021, la duchessa di Cambridge era presente al "Centre Court" quando Novak Djokovic ha battuto Matteo Berrettini nella finale del singolare maschile, ed in seguito è stata fotografata con tutti i media mentre si congratulava con il serbo, numero 1 al mondo. La duchessa è anche la patron reale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, quindi c'è una forte possibilità che sarà presente anche quest'anno.

MAXIM SHEMETOV/POOL/AFP via Getty Images Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino