Tennis, Atp Montecarlo: Sonego fuori, Sinner e Musetti vanno agli ottavi

Una sconfitta e due vittorie per il tennis azzurro. A Montecarlo Lorenzo Sonego è stato eliminato dal serbo Djere: sconfitta in due set al secondo turno, mentre Sinner vola agli ottavi - l'azzurro batte il finlandese Ruusuvuori in due set - ed anche Musetti passa il turno dopo aver superato il canadese Felix Auger Alissime (numero 9 del mondo) con 6-2, 7-6.

Si ferma dunque al secondo turno del torneo il cammino del piemontese Lorenzo Sonego, al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro. Il 26enne torinese - numero 26 del ranking - battuto in due set dal bielorusso Ilya Ivashka, cede con lo stesso score contro il serbo Laslo Djere che gli infligge un doppio 6-4.

I due azzurri agli ottavi

L'altoatesino Jannick Sinner invece ora vola agli ottavi dopo la vittoria sulla terra rossa del Principato contro il finlandese Emil Ruusuvuori: due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Bissa anche Lorenzo Musetti contro Felix Auger-Aliassime sempre in due set: nel prossimo match lo attende l'argentino Diego Schwartzman.