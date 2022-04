Tennis, Tsitsipas è ancora re a Montecarlo

Storica doppietta per Stefanos Tsitsipas che ha difeso con successo il suo titolo al Monte Carlo Masters battendo in finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 6-3, 7-6 (3).

Tsitsipas ha vinto in un'ora e 36 minuti.

Il greco ha così confermato la vittoria dello scorso anno, quando si era imposto sul russo Rublev.

E' l'ottavo titolo ATP del 23enne di Atene.

"Sono molto orgoglioso - ha detto Tsitsipas. Credo che sia un grande risultato contro un avversario forte". Il greco si unisce così a un illustre elenco di giocatori che hanno vinto due volte il Monte Carlo Masters, tra cui Rafael Nadal, Juan Carlos Ferrero, Thomas Muster e Bjorn Borg. Tsitsipas ha vinto quattro tornei sulla terra battuta nella sua carriera. Si sta preparando per un'altra vittoria al titolo degli Open di Francia dopo aver perso la finale dell'anno scorso al Roland Garros contro Novak Djokovic nonostante fosse in vantaggio di due set. Davidovich Fokina aveva eliminato il numero uno del mondo Djokovic all'inizio di questa settimana, ma non si è ripetuto nella sua prima finale ATP, perdendo per la terza volta in altrettanti incontri con Tsitsipas.