Tensione nel Mediterraneo: navi militari russe tra Creta e la Calabria

In tutto il Mediterraneo c'è una guerra di strategia silenziosa, lontano dai riflettori mediatici della guerra sul terreno. E' la sfida navale tra Russia e Nato, che prosegue dall'inizio del conflitto. Da quando la Turchia ha vietato l'attraversamento del Bosforo alle unità militari, la grande flotta russa si muove anche su altri percorsi. Sembra più un gioco navale da "risiko": si tratta di vascelli che si muovono nelle aree di pertinenza della flotta statunitense ed occidentale, spesso senza neanche incrociarsi, ma nel gioco di reciproche influenze sullo scacchiere internazionale, è un modo per marcare la presenza russa in zone dove ci sono anche le navi Nato. A segnalarne la presenza - ultim'ora di ieri, 4 Aprile - è un network - presente su blog e account twitter in contatto tra loro - di ex militari, militari ed appassionati di marina che usa la cosiddetta "intelligence open source" (cioè disponibile, aperta) per tracciare tutti i movimenti della flotta russa in campo nel conflitto russo-ucraino. L'incrociatore “Varyag” a 400 miglia nautiche dalle coste italiane Aprendo l'immagine (scaricata da siti di libero accesso con riprese dai satelliti e network), si vede chiaramente una nave russa nei pressi di Cipro - la "Vice ammiraglia Paromov" - di fronte alla costa di Tartus (il secondo porto della Siria), e più a sinistra della mappa, ben tre navi di Mosca situate nei dintorni dell'isola di Creta, l'incrociatore missilistico "Marshal Ustinov", la corvetta di classe Svijazhsk, "Nuyian M", e soprattutto l'incrociatore russo Varyag, posizionato a circa 400 miglia nautiche di distanza dallo Stivale: la costa della Calabria.



Il tweet di James Phillips, storico navale, dove si mostra la posizione della nave russa Vyazma (dal nome di una città della Russia occidentale), avvistata dalla petroliera "NOR FLT" nei pressi appunto dell'isola cipriota. Nel messaggio, viene segnalata anche la "Vice ammiraglio Paramov", con tanto di localizzazione esatta nella mappa del mare. Come si fa a tracciare la flotta "L'uso di intelligence open source, che include immagini e dati pubblicamente disponibili, si traduce in rapporti in tempo reale sulla guerra in Ucraina su scala sempre più ampia", scrive in un articolo Alison Bath, esperta di marina, e redattrice del giornale Star & Stripes (stelle e strisce), che dal secondo dopoguerra fornisce "notizie e informazioni indipendenti alla comunità militare statunitense", ed è unica tra le testate giornalistiche autorizzate dal Dipartimento della Difesa Usa. E così - continua Bath - "gli analisti dell'intelligence dei cittadini sta mettendo in luce il ruolo della marina russa nella guerra contro l'Ucraina, utilizzando le informazioni pubblicamente disponibili, per riferire su lanci di missili, blocchi ed altre azioni nel Mar Nero e nel Mediterraneo". Le informazioni sono raccolte utilizzando appunto "l'intelligence open source" - chiamata con l'acromimo OSINT - ed "offrono uno sguardo alle attività di guerra marittima della Russia e talvolta sfidano le informazioni rilasciate da fonti governative". Una copertura quasi in tempo reale dell'invasione russa, iniziata il 24 Febbraio.