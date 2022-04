Tensioni in Israele, guerriglia fuori e dentro la Spianata delle Moschee: oltre 150 feriti

Si susseguono giorni di tensione altissima e di sangue in Israele da quando è cominciato il Ramadan due settimane fa. La polizia è dislocata in modo massiccio nelle principali città per prevenire altri attentati. Gli scontri vedono palestinesi anche giovanissimi affrontare civili e militari israeliani in Cisgiordania. Dal 22 marzo sono rimasti uccisi 14 israeliani, mentre sono 21 le vittime palestinesi.

Ad Haifa una ragazza araba di 15 anni è stata arrestata per aver accoltellato un passante ebreo. Lo ha reso noto la polizia israeliana secondo cui l'episodio "ha una matrice nazionalistica". Secondo i media la assalitrice è musulmana, mentre l'aggredito - che è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi - è un ebreo di 47 anni immigrato dalla Russia.

A Jenin un 17enne palestinese, Kamal Abed, è morto dopo essere rimasto gravemente ferito ieri da colpi d'arma da fuoco in scontri scoppiati con i soldati israeliani. Lo ha riferito il ministero della Salute di Ramallah. È la settima vittima palestinese da mercoledì a oggi, nell'ambito delle operazioni di sicurezza in Cisgiordania, in particolare nella zona di Jenin, lanciate dalle forze armate israeliana alla luce della recente ondata di attacchi nello Stato ebraico.

Ma oggi è Gerusalemme la città oggi più interessata da una recrudescenza delle violenze tra palestinesi e israeliani in questo secondo venerdì di Ramadan, la ricorrenza islamica che si sovrappone alle feste ebraiche e cristiane. Oggi una violenta guerriglia urbana ha interessato la Spianata delle moschee a Gerusalemme entrando fin dentro la Moschea Al Aqsa, patrimonio dell'Unesco, luogo simbolo dell'Islam, ma con la sua spianata anche dell'Ebraismo e del Cristianesimo insieme.

"Questa repressione e barbarie viene commessa dall'occupazione per reprimere il nostro popolo e svuotare la moschea di Al-Aqsa", ha detto Omar al-Kiswani, direttore della Moschea. "L'occupazione sa che la moschea di Al Aqsa è una linea rossa che non deve essere superata. Per questa moschea sacrifichiamo i nostri cuori e il nostro sangue. E condanniamo questo gesto a nome del nostro popolo e di tutti i presenti alla moschea".

Foto e video di guerriglia tra soldati israeliani e palestinesi avvolti dai gas lacrimogeni dentro la Moschea, come quello qui sotto, invadono oggi i social. Le violenze sono andate avanti per ore, la polizia poi ha concesso ai fedeli di partecipare alla preghiera di mezzogiorno.