Tenta di uccidere il compagno della madre con una balestra, arrestato un 28enne

Un tentato omicidio oggi a Castel Madama, vicino Roma. A rimanere ferito gravemente un 49enne, colpito alla schiena con una freccia scoccata da una balestra, nel bel mezzo di una discussione di famiglia: il 28enne, si sarebbe presentato a casa della madre armato ed avrebbe sparato contro il compagno della donna.

Il 49enne è stato trasportato in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, e le sue condizioni sarebbero gravi: è in sala operatoria per l'estrazione del dardo che è arrivato dritto sul rene, trapassandolo in parte.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Tivoli, che hanno bloccato il giovane a cui sarà contestato il reato di tentato omicidio. Ancora non è chiaro il movente.

Ad allertare i soccorsi è stata la compagna della vittima e madre dell'aggressore: è una cinquantenne sarda trasferitasi nel paese da pochi giorni insieme al figlio.