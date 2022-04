Una scossa di magnitudo 5.7 è stata registrata in Bosnia Erzegovina questa sera intorno alle 23.07.

Secondo i dati registrati dall'Istituto Geologico degli Stati Uniti (Usgs), l'epicentro sarebbe a 15 chilometri a nord est di Ljubinje, a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita anche in Italia, in particolare nel Centro Sud, ad Ancona e provincia, nel Napoletano e in Puglia.

Al momento non si hanno altre informazioni.