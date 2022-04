Terremoto di magnitudo 3.2 in Toscana: epicentro all’Abetone, avvertito anche in Emilia Romagna

Trema la terra in Toscana, una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata alle 15:51 di oggi. L’epicentro è stato individuato all’Abetone, in provincia di Pistoia. L’evento è avvenuto ad una profondità di 11,7km. La scossa è avvenuta vicino al confine con l’Emilia Romagna ed è stata avvertita anche in questa regione.

Molte persone hanno sentito tremare la terra e si sono spaventate, come si evince anche dai numerosi commenti sotto il post dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia su Twitter.