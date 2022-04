Terrore a Kabul: la moschea di Khalifa Sahib colpita nell'ultimo venerdì di Ramadan

Torna il terrore a Kabul. Una potente esplosione ha colpito una moschea nella capitale afghana dopo le preghiere del venerdì, nell'ultimo venerdì di Ramadan. Secondo la tv satellitare al-Arabiya, il bilancio parla di almeno dieci morti e 15 feriti. Testimoni citati dall'agenzia Xinhua riferiscono di "molti fedeli colpiti dalla potenza dell'esplosione" con la moschea di Khalifa Sahib finita nel mirino. Secondo i testimoni potrebbe essersi trattato di un attacco suicida.

La moschea al momento dell'esplosione era stracolma di fedeli, riunitisi a centinaia per le preghiere. Per questo i residenti temono che il bilancio delle vittime possa aggravarsi. Il portavoce del ministero dell'Interno, Mohammad Nafi Takor, di nomina talebana, non ha fornito ulteriori dettagli. Uomini della sicurezza talebana hanno limitato l'accesso alla zona. Al momento non è noto da cosa sia stata causata l'esplosione e non sono giunte rivendicazioni. Alcuni residenti hanno testimoniato che l'esplosione è stata così forte che l'intero quartiere ha tremato.