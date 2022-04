Timor Est, il premio Nobel per la pace Ramos-Horta torna presidente

Jose Ramos-Horta, Premio Nobel per la pace 1996, torna a ricoprire la carica di presidente di Timor Est dopo 10 anni: ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Il candidato vincitore, che aveva già guidato il Paese tra il 2007 e il 2012, ha ottenuto il 62,09% dei voti al secondo turno contro il 37,91% del presidente uscente, Francisco “Lu Olo” Guterres. Ramos-Horta era arrivato in vantaggio al primo turno (lo scorso 19 marzo) ma con un risultato non abbastanza alto da evitare il ballottaggio. Ieri, alla fine, la vittoria.

Jose Ramos-Horta fu insignito nel 1996 del premio Nobel per la pace insieme a monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo, per l'impegno non violento con cui si battè a favore dell'indipendenza del suo Paese.

Quello per cui l’altroieri hanno votato gli elettori del piccolo stato insulare nel Sud-Est Asiatico, tra Indonesia e Australia, è stato uno scontro diretto tra due ex combattenti della guerra di liberazione nazionale, accusatisi a vicenda di paralisi politica per anni. Sia Ramos-Horta, infatti, che Guterres hanno combattuto contro l’esercito indonesiano per l’indipendenza del Paese, conquistata esattamente 20 anni fa. Tra l’altro, il presidente eletto entrerà ufficialmente in carica il 20 maggio prossimo, proprio nel giorno in cui si celebra il giorno dell’indipendenza di Timor Est dall’Indonesia, ottenuta dopo un referendum che fu sponsorizzato dalle Nazioni Unite nel 1999.

Francisco Guterres appartiene al Fronte Rivoluzionario per una Timor Est Indipendente, noto con il suo acronimo locale Fretilin, che ha guidato la resistenza al dominio indonesiano, durato 27 anni e cominciato subito dopo la dichiarazione di indipendenza di Timor Est dal Portogallo, di cui era stato una colonia. L'esercito indonesiano con un’azione brutale si fece terra bruciata attorno a sè, devastando la metà orientale dell'isola di Timor. La transizione verso la democrazia è stata difficile, con i leader a contrastare la povertà massiccia, la disoccupazione e la corruzione.

Fretilin ha sempre sostenuto che Ramos-Horta non è adatto alla presidenza, accusandolo di aver causato una crisi quando era primo ministro nel 2006 (ricoprì la carica per circa un anno): all'epoca, decine di persone furono uccise mentre le rivalità politiche si trasformarono in conflitto aperto, se non in vera e propria guerra civile, per le strade di Dili, la capitale.