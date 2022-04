Torna la Corsa di Miguel, iniziative in tutta Italia per un 25 aprile di sport

La Costituzione italiana nasce dalla Liberazione, che domani sarà festeggiata in tutta Italia. E l'affermazione di quei valori di libertà e di lotte alle disuguaglianze passa anche attraverso lo sport, vissuto come inclusione e impegno sociale. Come da sempre fa la Uisp. Che infatti per celebrare il 25 aprile ha organizzato diverse iniziative su tutto il territorio italiano.

La principale si terrà a Roma, dove - dopo la pausa dovuta al covid - torna la Corsa di Miguel, nata nel 2000 in ricordo del maratoneta poeta argentino Miguel Sanchez, rapito e diventato uno delle migliaia di desaparecidos della dittatura.

Torna dunque la corsa, e partirà alle 9 del 25 aprile da Lungotevere Maresciallo Diaz e, dopo il tradizionale giro dei ponti, si concluderà all'interno dello Stadio Olimpico, sia per i partecipanti alla 10 chilometri (competitiva e non) sia per quelli della Strantirazzismo di 3 chilometri, che partirà dal Ponte della Musica con centinaia di studenti dei licei romani al via. La 10 chilometri è a numero chiuso: 4.200 competitivi e 1.200 non competitivi.

Ma in tutta Italia le iniziative sono numerose e di sport diversi. A Torino il Trofeo della Resistenza di nuoto, con 900 atlete e atleti dai 6 agli 80 anni. A Bologna, il Trofeo della Liberazione, progetto di atletica giovanile. A Modena invece il Trofeo della Liberazione di ciclismo.

"Ogni giorno, tenendo legati sport sociale e impegno civico, cerchiamo di contribuire attivamente a promuovere i diritti fondamentali di tutte le persone", ha commentato il Presidente Uisp Tiziano Pesce.