Tornati sulla Terra dopo 6 mesi i tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-13

Hanno toccato terra i tre astronauti della missione Shenzhou-13 dopo sei mesi trascorsi nella stazione spaziale cinese. Una permanenza nello spazio mai così lunga per la Cina. Lo ha annunciato il canale televisivo statale Cctv.

Con 183 giorni trascorsi nello spazio, l'equipaggio batte il record nazionale di 92 giorni, stabilito nel 2021 durante la precedente missione Shenzhou-12. Un record che permetterà alla Cina di analizzare la salute degli astronauti di shenzhou-13 dopo tanti mesi passati in assenza di gravità.

In sei mesi, l'equipaggio ha tenuto due corsi via internet per studenti cinesi, ha condotto esperimenti, affinato la padronanza dei soggiorni a lungo termine nello spazio e ha continuato nella costruzione della stazione spaziale.

La stazione chiamata in cinese Tiangong, ovvero “palazzo celeste” ma noto anche con l'acronimo inglese Css, Stazione Spaziale Cinese, dovrebbe essere completata entro la fine del 2022.