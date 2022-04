Tre morti sul lavoro in un giorno

Tre morti sul lavoro in un solo giorno, tre operai che perdono la vita in tre città italiane: Sassari, Trento e Cesena.

L'ultima di cui si è avuta notizia è la morte di un operaio di circa 60 anni, morto dopo essere stato travolto dal carico che stava scaricando da un camion. L'incidente sul lavoro è accaduto nella sede Hera a Pievesestina di Cesena. L'uomo, dipendente di una ditta di autotrasporto con sede ad Avellino, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era da poco giunto alla destinazione e, poco dopo le 11, stava scaricando dal mezzo dei grossi bidoni per la raccolta dei rifiuti quando, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente travolto da alcuni di questi.

In Trentino, dove in pochi giorni sale a due il conto dei morti sul lavoro, l'incidente ha coinvolto un operaio edile di 39 anni di origine albanese. Questa mattina, durante i lavori di ristrutturazione in un appartamento a Trento, è crollato il solaio. Le condizioni dell'uomo, che lavorava per conto di un'impresa edile di Mezzolombardo, sono apparse subito gravissime e per lui non c'è stato nulla da fare: è deceduto per le gravi lesioni subite poco dopo il suo arrivo all'ospedale "Santa Chiara".

Si chiamava Salvatore Piras, di Ossi, il muratore 23 enne che questa mattina è deceduto durante i lavori di smontaggio di un'impalcatura in un cantiere a Sorso, in provincia di Sassari. Secondo le ricostruzioni dei Carabinieri il lavoratore, mentre caricava alcuni ponteggi su un camion, è stato travolto da alcuni di essi, subendo dei colpi alla testa che sono risultati fatali.