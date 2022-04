Scoprire i tumori con un prelievo del sangue. L’idea innovativa di uno studente italiano di 27 anni

La scoperta è di quelle che, in futuro, possono fare la differenza nelle diagnosi dei tumori. Con un semplice prelievo, individuare la presenza nel flusso sanguigno di cellule cancerose di tumori epiteliali, i più diffusi, visto che rappresentano quasi il 90% dei casi totali di cancro.

Ad avere l’idea e a progettare il prototipo di questo innovativo sistema diagnostico è stato Simone Pennini, uno studente calabrese di soli 27 anni che, dopo la laurea in ingegneria informatica a Catanzaro, si è trasferito a Trieste, dove frequenta la magistrale in Ingegneria clinica all’UniTs e lavora in una delle più importanti aziende italiane nel settore delle nanotecnologie.

“Dopo aver iniziato a lavorare, frequentando uno dei corsi universitari, ho avuto l’idea di questo nuovo sistema di processare il sangue che può rilevare le cellule cancerose”, ci racconta al telefono con una consapevolezza che fatica a combaciare con la sua giovane età.

Come funziona l’invenzione

“Come funziona? Prelevato il campione di sangue -spiega semplificando il più possibile- lo si processa all’interno di alcuni chip microfluidici a nano-componenti filtranti e poi un software basato sull’intelligenza artificiale analizza le immagini catturate da un microscopio e, interpretandole, intercetta l’eventuale presenza di cellule tumorali”.

Detto così sembra complicato, ma nella pratica, l’idea realizzata dall'ingegner Pennini è di facile utilizzazione e potrebbe rivoluzionare la diagnosi dei tumori epiteliali, che rilasciano cellule nel sangue.

In che modo? “I due impieghi principali dello strumento innovativo di processare il sangue -aggiunge Simone-potrebbero essere prima di tutto lo screening di massa, visto che questa analisi è di semplice esecuzione e ha un costo contenuto di circa 10 euro. Poi l'utilizzo in laboratorio per isolare le cellule tumorali e implementare la ricerca sulle cure delle patologie oncologiche”.

Un bel traguardo per il ‘piccolo’ di casa Pennini di cui tutta la famiglia è molto orgogliosa: papà, mamma e i due fratelli più grandi.