Trump attacca ancora Biden: distruzione impensabile

"La distruzione che abbiamo fatto è impensabile". Lo ha detto Donald Trump parlando ai suoi sostenitori a un evento a Selma, North Carolina, in una struttura che può contenere fino a quattrocento persone.



Trump ha attaccato il presidente Joe Biden sulla politica migratoria. "Ha permesso l'ingresso di clandestini nel nostro Paese", ha sottolineato, scatenando l'ovazione dei sostenitori. "Noi - ha aggiunto - crediamo che il nostro Paese dovrebbe essere il santuario delle persone che rispettano la legge".



L'ex presidente ha definito Biden un "disastro" su politica estera, inflazione e immigrazione.



"Mettiamo fine alla carriera di Nancy Pelosi, la matta". È il messaggio che ha lanciato ai suoi sostenitori, chiedendogli di eleggere i candidati repubblicani.



"Avevate un presidente che metteva l'America al primo posto" e ha chiesto: "a chi piacerebbe vedermi in corsa di nuovo?". Il pubblico è esploso in un'ovazione, invocando il suo nome.



L'ex presidente ha poi tessuto le lodi di Madison Cawthorn, il rappresentante repubblicano della Camera che si gioca la riconferma alle prossime elezioni. Cawthorn è finito nella bufera, all'interno del partito, per aver accusato alcuni sui colleghi di Capitol Hill di animare party a base di droga e orge. Molti repubblicani lo hanno attaccato, Trump lo ha difeso.



Trump ha attaccato il procuratore generale dello Stato di New York, Letitia James, accusandola di "abusare della legge per guadagni personali". L'ex presidente ha parlato di "caccia alle streghe" nei suoi confronti. Il riferimento è alla richiesta fatta da James al giudice perché, nell'ambito di un'inchiesta civile sulla sua organizzazione, costringa Trump a consegnare una serie di documenti. Il procuratore generale ha chiesto che Trump venga multato di 10 mila dollari al giorno fino a quando non consegnerà i documenti richiesti. L'ex presidente ha poi scherzato, dicendo di essere indagato "più di Al Capone e Billy the Kid messi insieme".



Il tycoon si è schierato con il famoso chirurgo cardiotoracico Mehmet Oz per la sua corsa al Senato nello swing state della Pennsylvania. "È pro-vita, molto forte sul crimine, il confine, le frodi elettorali e i tagli delle tasse: si batterà sempre per il Secondo Emendamento", dice l'ex presidente concedendo ufficialmente il suo sostegno al medico che deve la sua popolarità allo show televisivo 'Dr. Oz Show'.