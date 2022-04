Trump sanzionato per oltraggio alla corte, dovrà pagare 10mila dollari al giorno

Donald Trump accusato di oltraggio civile alla corte: lo ha deciso un giudice di New York dopo che il tycoon non ha rispettato l'ordine di presentare una serie di documenti nell'ambito dell'inchiesta della procuratrice generale, Letitia James, sulla Trump Organization. L'ex presidente degli Stati Uniti dovrà pagare 10 mila dollari al giorno finché non ottempererà a quanto richiesto.

"Oggi - ha commentato James - ha vinto la giustizia. La nostra indagine su Donald Trump e la Trump Organization continuerà, perché nessuno è al di sopra della legge".