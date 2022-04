Tumore del polmone: immunoterapia sempre più efficace

Attaccarlo prima per attaccarlo meglio. Oltre a essere ancora troppo frequente - quasi 41mila le diagnosi registrate in Italia nel 2020 - il tumore del polmone è anche quello che fa registrare il più alto tasso di mortalità. Sommando i decessi che si registrano in entrambi i sessi, rappresenta la prima causa di morte oncologica: circa 34mila le vittime annue nel nostro Paese. E i tassi di sopravvivenza, anche nei casi diagnosticati nelle fasi iniziali, sono inferiori a quelli che si registrano nei casi di malattie non meno diffuse: quali i tumori al seno, alla prostata e al colon-retto. Queste le ragioni del lavoro continuo da parte della comunità scientifica, intenta a individuare nuove soluzioni terapeutiche per migliore la prognosi. L’ultima ipotesi prevede la possibilità di ricorrere all’immunoterapia - che ha già rivoluzionato la cura di diverse malattie oncologiche: tra cui proprio un sottotipo di tumore del polmone - insieme alla chemioterapia prima dell’intervento chirurgico. Un’opzione che, alla luce dei primi dati, rappresenterebbe un ulteriore successo per la scoperta premiata nel 2018 con il Nobel per la Medicina.

Tumore del polmone: avanza l’immunoterapia

La notizia giunge dal congresso dell’American Association for Cancer Research, in corso a New Orleans. A diffonderla un gruppo di ricercatori del Cancer Center e del centro di ricerca sull’immunoterapia oncologica della Johns Hopkins University (Baltimora). Sono stati loro a presentare - anche attraverso le colonne del «New England Journal of Medicine» - i primi dati di efficacia della combinazione di chemioterapia e immunoterapia in fase neoadiuvante in un gruppo di 358 pazienti affetti da un tumore del polmone non a piccole cellule operabile (stadio: da 1b a 3a), la forma più comune di cancro (pari all’85-90 per cento dei casi) che può colpire quest’organo. I ricercatori li hanno suddivisi in due gruppi: quelli del gruppo di studio sono stati trattati combinando l’immunoterapico nivolumab con cicli di chemioterapia, tutti gli altri soltanto con quest’ultima. Secondo quello che è lo standard terapeutico attualmente in uso: prima o dopo l’operazione. Tra gli obiettivi del lavoro, la risposta terapeutica e i tassi di sopravvivenza senza il ripresentarsi della malattia. Un indicatore, quest’ultimo, che testimonia l’assenza di cellule neoplastiche in seguito all’intervento chirurgico. Dopo due anni e mezzo dal trattamento, un paziente su 4 trattato con nivolumab era tecnicamente guarito: rispetto al 2,2 per cento rilevato tra coloro che avevano ricevuto la sola chemioterapia. Superiore di quasi un anno - oltre 31 mesi, rispetto a 20,8 - il periodo trascorso senza malattia da chi aveva potuto beneficiare dell’immunoterapia. Ulteriori vantaggi: la possibilità di ricorrere a una chirurgia meno invasiva (con vantaggi facilmente comprensibili per i pazienti) e una riduzione del rischio (-37 per cento) di recidiva e di morte.

La combinazione di farmaci già autorizzata negli Stati Uniti

Nello studio sono stati coinvolti pazienti candidabili all’intervento chirurgico, sebbene con una malattia in uno stadio diverso: dalle forme piccole e limitate al polmone (per le quali al momento non c’è l’indicazione alla terapia preoperatoria) a quelle già estese ai linfonodi (tumori localmente avanzati). In questi casi, l’intervento chirurgico è stato finora considerato la prima scelta per asportare la malattia. Con risultati non sempre soddisfacenti, però, dal momento che la frequenza di recidiva è più alta rispetto a quella che si registra per esempio dopo l’asportazione dei tumori a carico di altri organi (seno, colon, prostata). Da qui, visti anche gli scarsi benefici garantiti in questa fase dalla chemioterapia, la necessità di valutare nuove opzioni terapeutiche. Gli ultimi dati - lo studio non ha coinvolto i pazienti con malattia più avanzata, che non vengono operati - attestano il beneficio apportato dall’immunoterapia. Tanto più evidente quanto più avanzata era la malattia al momento della diagnosi. La Food & Drug Administration - l’autorità statunitense che regola l’immissione in commercio dei nuovi farmaci - ha già dato il via libera alla combinazione. «Abbiamo dimostrato per la prima volta che l’immunoterapia, se somministrata prima dell’intervento assieme alla chemioterapia in pazienti operabili, può cambiare il decorso della malattia», afferma Patrick Forde, direttore del programma di ricerca clinica in oncologia toracica al Johns Hopkins Kimmel Cancer Center e prima firma della pubblicazione. Lo studio non riporta un miglioramento del tasso di sopravvivenza complessivo dei pazienti trattati con nivolumab. Per questo dato occorrerà attendere ancora. Ma le premesse sono incoraggianti.

Una rivoluzione in cinque anni

L’obiettivo dell’immunoterapia è quello di stimolare l’organismo a mantenere «accesa» la risposta difensiva nei confronti di una malattia oncologica. Oltre che nel tumore del polmone, infatti, l’approccio è attualmente in uso in alcune forme di tumori della pelle (melanoma e carcinoma squamocellulare), del rene, del colon, della vescica e del distretto testa-collo. Un ruolo chiave, in questo processo, è svolto dai linfociti T, che possiedono dei recettori in grado di riconoscere l'agente estraneo (in questo caso le cellule tumorali) e di attivare la risposta immunitaria. Il meccanismo di risposta è più fine rispetto alla chemioterapia, che comunque non finirà in soffitta. «Combinandovi la somministrazione di un farmaco come nivolumab, si ottiene con ogni probabilità una maggiore attivazione da parte del sistema immunitario contro le cellule tumorali rispetto alla stessa innescata dalla somministrazione della stessa molecola una volta che la massa è stata asportata - commenta Luana Calabrò, a capo della struttura complessa di immunoterapia dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori di Meldola -. In questo modo l’organismo produce più linfociti T, in grado di aggredire uno spettro di molecole presenti sulle cellule tumorali più ampio e variegato. Il risultato è dato da una riduzione del rischio di formazione di metastasi, a livello polmonare o a distanza».

Immunoterapia e chemioterapia in Italia nel 2023?

Presa in esame come opportunità di trattamento per i pazienti affetti da un tumore polmonare metastatico divenuto resistente ad altre cure, l’immunoterapia ha scalato le posizioni: come prima opzione per questi pazienti, poi somministrata nel postoperatorio per ridurre il rischio di recidive. Fino alla possibile svolta all’orizzonte, che ne prevederebbe la somministrazione prima del ricorso al bisturi. «Questo studio conferma il valore scientifico delle nostre speranze: in poco più di cinque anni l’approccio che prevede la stimolazione del nostro sistema immunitario ha rivoluzionato il trattamento del tumore del polmone - afferma Rita Chiari, direttore dell’unità operativa complessa di oncologia medica dell’Azienda ospedaliera Marche Nord di Pesaro e Fano -. Il divario tra i risultati ottenuti è schiacciante. E considerando che la maggior parte delle recidive in questi casi si registra nei primi due anni, ci sono tutte le premesse per immaginare che i benefici rimangano visibili nel tempo». L’auspicio degli specialisti è che l’Agenzia Europea e poi quella Italiana del Farmaco possano seguire l’esempio dato degli Stati Uniti nell’arco dei prossimi 12 mesi. «Oggi la valutazione del trattamento più opportuno richiede la collaborazione di diversi professionisti: il chirurgo, l’oncologo, lo pneumologo, il radioterapista - conclude Chiari, che è anche consigliere nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologica Medica -. Nei casi in cui la malattia è operabile, la chirurgia finora ha rappresentato la prima scelta. Adesso iniziamo a capire, invece, che probabilmente il percorso da seguire è un altro. Ecco perché la multidisciplinarietà può fare la differenza, nel trattamento del tumore del polmone».

Twitter @fabioditodaro