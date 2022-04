Tunisia, da Washington arrivano le critiche al presidente Saied dopo l'ultimo colpo di mano

Il governo statunitense è tornato a criticare il presidente tunisino Kais Saied per essersi arrogato il diritto di nominare il capo dell'autorità elettorale, chiedendo il rispetto delle regole democratiche. “Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati dalla decisione del presidente tunisino di ristrutturare unilateralmente l'istanza superiore indipendente per le elezioni in Tunisia”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price. Washington “non ha smesso di comunicare ai dirigenti tunisini l'importanza di mantenere l'indipendenza delle principali istituzioni democratiche e di garantire il ritorno della Tunisia ad un governo democratico”, ha aggiunto.

Una situazione, quella in scena a Tunisi, che va avanti da mesi, con la progressiva “espansione” – a colpi di decreti e decisioni unilaterali – delle prerogative del capo di Stato tunisino nei confronti dei vari organi costituzionali. Che sulla carta sarebbero indipendenti ma che Saied sta esautorando o limitando, come ha cominciato a fare la scorsa estate, sospendendo il Parlamento (fino alla fine del 2022) e rimuovendo il primo ministro e i ministri della Giustizia e della Difesa.

La settimana scorsa Saied, che è al potere dall’ottobre 2019, ha deciso di prendersi la responsabilità di nominare tre dei sette membri dell'Alto corpo elettorale indipendente (Isie), compreso il suo presidente. Questo annuncio era stato fatto alcuni mesi prima di un referendum e di uno scrutinio legislativo che questo organismo deve supervisionare.

L'amministrazione Biden era stata inizialmente cauta al momento delle prime controverse decisioni di Saied la scorsa estate, quando aveva appunto sospeso il Parlamento e licenziato il primo ministro. Il mese scorso, poi, l’ennesimo colpo di mano, con cui il presidente ha sciolto l'Assemblea legislativa: i critici lo hanno accusato apertamente di stabilire una nuova autocrazia là dove sono sbocciate le “Primavere arabe”. Washington già a fine marzo si era detta “profondamente preoccupata” per la decisione di Saied di sciogliere il Parlamento, chiedendo un rapido ritorno al “governo costituzionale”. Ora l’ultima protesta, dopo la risoluzione del presidente di nominare il capo e alcuni componenti dell’Autorità elettorale.