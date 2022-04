Tunisia, petroliera affondata: navi e droni dall'Italia per evitare sversamenti di petrolio in mare

C’è anche l’intervento dell’Italia per risolvere il problema del naufragio della petroliera Xelo, che nella notte tra venerdì e sabato è affondata nel Golfo di Gabes, di fronte alla costa sud-orientale della Tunisia, con 750 tonnellate di gasolio.

Su richiesta delle autorità di Tunisi, la Difesa Italiana fornirà supporto alle attività di sorveglianza e monitoraggio di eventuali sversamenti in mare.

In particolare, sono stati posti in stato di allerta sia mezzi aeronavali della Marina Militare che i pattugliatori Vega e Orione.

Entrambe le navi sono equipaggiate con panne antinquinamento, Discoil, liquido disperdente e, con il supporto degli elicotteri, sono in grado di mettere in atto le procedure per l’eventuale contenimento e la rimozione degli agenti inquinanti.

A bordo del pattugliatore Vega, che è in navigazione verso l’area dell’affondamento, è inoltre presente un team operativo del Comsubin, le forze speciali della Marina, dotato di drone subacqueo in grado di verificare lo stato della petroliera che si trova su un fondale di 15 metri a circa 3 miglia dalla costa.

Il pattugliatore Orione è invece stato posto in stato di allerta assieme ad un velivolo da pattugliamento marittimo P72, in grado di monitorare l’area e individuare eventuali sversamenti.