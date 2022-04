Twitter riconsidera l'offerta di acquisto di Musk: l'accordo potrebbe arrivare oggi

Twitter sarebbe vicina ad accettare l'offerta di Elon Musk. Il ceo di Tesla aveva offerto 54,20 dollari per azione in contanti, prezzo che Musk aveva giudicato il "migliore e definitivo". Il sociale network potrebbe annunciare l'accordo da 43 miliardi di dollari nelle prossime ore, quando il Cda si riunirà per presentare il deal agli azionisti. Tuttavia, riferiscono fonti alla Reuters, è sempre possibile che l'operazione non vada in porto all'ultimo minuto.

Elon Musk punta ad acquisire l'intero pacchetto azionario di Twitter per “delistarlo”, cioè toglierlo dai listini di borsa. Secondo il patron della Tesla, sottrarre il social dalle dinamiche di mercato garantirebbe agli utenti la libertà di espressione.