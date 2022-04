Ucciso il regista lituano Mantas Kvedaravičius. Stava girando un documentario a Mariupol

Era tornato nella città di Mariupol, nel Sud-Est dell'Ucraina, per continuare a documentare il conflitto che aveva già filmato durante le battaglie nel Donbass del 2014. Aveva presentato il suo lavoro a Berlino nel 2016 dal titolo "Mariupolis", e un'opera sui rapimenti in Cecenia, “Barzakh”. Purtroppo questa volta il regista il lituano Mantas Kvedaravičius è morto “con la telecamera in mano”, mentre era alla guida di un'auto che è stata colpita da un razzo: condotto d'urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo il ricovero. Kvedaravičius era molto conosciuto per alcuni documentari premiati nei principali festival europei, tra cui Barzakh (2011) sulla Cecenia e appunto Mariupolis (2016).

A dare la notizia è stato il noto il regista russo-lettone Vitaly Mansky, anima del festival dei documentari Artdocfest di Mosca. Kvedaravičius, 45 anni, documentarista e antropologo stava cercando di lasciare la città ucraina devastata dall'aggressione russa, dove era impegnato a documentare il conflitto. Si era laureato all'Università di Vilnius, aveva un master in antropologia culturale in Inghilterra, e stava completando la sua tesi di dottorato all'Università di Cambridge.