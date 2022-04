Ucciso a colpi di pistola il titolare di un bar a Barletta

Potrebbe essere stato ucciso al culmine di un litigio col suo assassino Giuseppe Tupputi, 43enne titolare del bar 'Morrison's revolution' a Barletta, colpito stasera nel suo locale. A quanto apprende l'ANSA da fonti inquirenti, Tupputi potrebbe aver dato una risposta non gradita a un uomo col quale avrebbe litigato nel locale, e che per questo avrebbe estratto una pistola e avrebbe sparato.

Le prime indagini hanno preso in esame l'ipotesi di una sparatoria avvenuta nel corso di una tentata rapina anche se nessuna pista è stata esclusa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia scientifica, per i rilievi del caso. Tupputi, che era incensurato, non avrebbe mai denunciato richieste estorsive, il che sembra escludere la pista del racket. A quanto si apprende, al momento dell'omicidio nel locale, oltre a Tupputi e al suo assassino, c'era anche un'altra persona che avrebbe visto tutto e che sarà ascoltata dagli inquirenti. L'assassino, dopo aver ucciso Tupputi, è fuggito a piedi e sarebbe stato ripreso dalle telecamere all'esterno del locale.

Sia il sistema interno al bar, di cui era titolare la vittima, sia quelli sulla strada potranno dare particolari fondamentali per il riconoscimento del o dei sicari entrati a sparare. Dopo l'esame esterno sul corpo da parte del medico legale, nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l'autopsia.

La vittima abitava a poche decine di metri dal bar ed era molto conosciuta e ben voluta da tutti. All'esterno del locale si è radunata molta gente sconcertata per l'accaduto: "E' un locale frequentato solo da brave persone, non ce lo saremmo mai aspettato", dicono. Tupputi lascia la moglie e due figlie, una delle quali molto piccola. Sua moglie, arrivata al bar dopo aver saputo dell'omicidio, è stata colta da un malore.

Quello di oggi è il terzo omicidio a Barletta in sei mesi

Tutta la comunità barlettana è sgomenta. "Un ragazzo d'oro - scrivono gli amici sui social - non meritava assolutamente una fine del genere. A Barletta non si può vivere tranquilli, è una vergogna. Oggi si privano due bimbe di un padre, tutta la comunità di una persona per bene, uomo buono e cordiale". Tupputi è la terza vittima che la città di Barletta registra in poco più di sei mesi.