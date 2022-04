Zelensky, trovate nuove prove di crimini commessi da Mosca a Mariupol. A Pasqua serve grande grazia

Continuano a emergere nuove informazioni sui crimini commessi dalle forze russe contro i residenti di Mariupol. Lo ha affermato in un messaggio video il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sono state trovate

nuove tombe di persone uccise dagli occupanti. Stiamo parlando di decine di migliaia di residenti di Mariupol morti. Sono state registrate discussioni tra gli occupanti su come nascondere le tracce dei loro crimini", ha detto Zelensky. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta continuando a utilizzare "campi di filtrazione", dove le forze russe stanno inviando cittadini ucraini, prima di trasferirli con la forza in Russia. "Il nome onesto è infatti diverso: campi di concentramento. Come quelli costruiti dai nazisti in passato", ha detto Zelensky, "gli ucraini di questi campi, i sopravvissuti, vengono inviati poi nei territori occupati e in Russia. Deportano anche i bambini sperando che dimentichino dove si trova la casa e da dove vengono".

Lo sforzo della Russia a Mariupol è volto a schiacciare l'ultima sacca di resistenza nella città, di profondo valore simbolico e strategico per Mosca. Completare la sua conquista significherebbe per Putin mettere a segno una grande vittoria, dopo che un assedio di quasi due mesi ha ridotto gran parte della città a rovine fumanti. Negli attacchi alla vigilia della Pasqua ortodossa, le forze russe hanno anche martellato città e paesi dell'Ucraina meridionale e orientale.

Il Presidente ucraino inoltre - in occasione della Pasqua ortodossa che cade oggi ha diffuso sui canali social un messaggio: "A Pasqua, chiediamo a Dio una grande grazia per realizzare un grande sogno. Questo è un altro grande giorno, un giorno in cui una grande pace arriverà in Ucraina!" ha detto. Le parole di Zelensky vengono accompagnate da un video dei luoghi sacri della capitale Kyiv.

Prosegue intanto la girandola di incontri di Zelensky per arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto: vedrà oggi il segretario di Stato americano Antony Blinken e il segretario alla Difesa Lloyd Austin. Ci aspettiamo - dice - "non solo regali o qualche tipo di torta, ci aspettiamo cose specifiche e armi specifiche". Giovedì invece faccia a faccia con il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu) Antonio Guterres.