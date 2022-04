Ucraina, Lloyd Austin: "Vogliamo indebolire Russia per evitare altre guerre"

"Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto di non poter fare il tipo di cose che ha fatto con l'invasione dell'Ucraina". Lo ha dichiarato il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin , di ritorno da Kiev, dove, insieme al segretario di Stato Antony Blinken , ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky . Mosca, sottolinea il capo del Pentagono, "ha già perso molta capacità militare e molte truppe, per essere franchi, e vorremmo che non riesca a ricostituire rapidamente questa capacità".

Parlando in una conferenza stampa in una località sconosciuta in Polonia vicino al confine ucraino dopo il suo viaggio a Kiev, Blinken ha detto ai giornalisti che: "I tentativi russi di soggiogare l'Ucraina sono falliti. La Russia ha cercato come suo obiettivo principale di soggiogare totalmente l'Ucraina per togliergli la sovranità e l'indipendenza, e ha fallito. Ha cercato di affermare il potere delle sue forze armate e della sua economia e stiamo vedendo solo il contrario: un esercito che non riesce ad essere efficace e un'economia che è in rovina a causa delle sanzioni".

Ieri a Kiev, l'incontro del segretario di Stato Usa Antony Blinken e del segretario della Difesa Llyod Austin con il Presidente ucraino Volodymir Zelensky e i suoi consiglieri è durato circa tre ore. Blinken ha raccontato oggi in conferenza stampa ai giornalisti: "Ci siamo concentrati sul lavoro che deve essere fatto sullo scacchiere che abbiamo di fronte, su come stiamo procedendo lungo tutte queste diverse linee di sforzo", ha spiegato Blinken, che è arrivato a Kiev ieri su un treno dalla Polonia. "Non abbiamo visto nulla lungo il percorso e a Kiev siamo andati direttamente al Palazzo presidenziale. Ma per le strade della città abbiamo visto la gente, prova del fatto che la battaglia per Kiev è stata vinta".

Il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha sottolineato: "L'assistenza senza precedenti degli Stati Uniti all'Ucraina. Voglio ringraziare il Presidente Biden personalmente e a nome di tutti gli ucraini per la sua leadership nel sostenere l'Ucraina, per la sua chiara posizione personale. E anche ringraziare tutti gli americani e il Congresso per il loro sostegno bipartisan. Lo vediamo, lo sentiamo", ha affermato Zelensky che, nella dichiarazione, ha reso noto di aver discusso con i suoi interlocutori anche del rafforzamento delle sanzioni contro la Russia.