Ucraina, Centro Wiesenthal-Yad Vashem: "Non paragonate i morti di Bucha alla Shoah"

"Le immagini di Bucha fanno star male, sono crimini di guerra, ma il paragone con la Shoah è fuori luogo. L'Ucraina non si avvicina a un Olocausto e le auguro che non ci si avvicini mai". Il direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme Efraim Zuroff commenta così la denuncia del presidente del Parlamento di Kiev Ruslan Stefanchuk che, riferendosi al massacro di civili nel sobborgo della capitale ucraina, ha parlato di "Olocausto del nuovo millennio".

Zuroff ha ribadito che le immagini dell’eccidio di Bucha sono "un crimine di guerra". "Ma come si fa -ha aggiunto - a paragonarle con la progettazione dettagliata della eliminazione di un popolo intero, con metodi industriali, in località appositamente prescelte"?

Riferendosi ancora a Stefanchuck il direttore del Centro Wiesenthal di Gerusalemme ha proseguito dicendo: “Così non si scrive di Storia. Per fini propagandistici avrà anche avuto eco. Ma in credibilità ha fallito". Zuroff ha poi sottolineato che entrambe le parti coinvolte nel conflitto "fanno un uso manipolativo della storia" quanto utilizzano espressioni come "denazificazione dell'Ucraina" e "Putin nazista".