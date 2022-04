Chi sono gli Spetsnaz, le forze speciali russe che indicano gli obiettivi da colpire in Ucraina

Secondo quanto riportato da alcune testate straniere, sin dall’inizio dell’occupazione russa in Ucraina, avrebbero affittato case e si sarebbero nascosti tra la popolazione ucraina. Vengono definiti infiltrati, sabotatori, addirittura “scarafaggi” per il lavoro sotterraneo che svolgono. A spiegarci meglio chi sono e che ruolo hanno nel conflitto russo-ucraino è Pietro Batacchi , direttore della Rivista Italiana Difesa .

Una parola che in questi giorni torna frequente negli articoli dei giornalisti e negli interventi degli esperti è Spetsnaz , un termine usato per indicare genericamente i corpi speciali un tempo sovietici, ora russi e di altri paesi dell'ex Unione Sovietica.

“Si tratta di forze speciali presenti non solo in Russia, ma anche in altri Paesi - ci informa Batacchi - che fondamentalmente hanno tre missioni speciali da svolgere: la cosiddetta MA, Military Assistance (Assistenza Militare), la ricognizione in profondità degli obiettivi da colpire e delle mosse dei nemici, infine l’azione diretta, ossia colpire, neutralizzare, anche uccidere il bersaglio. Sono un soggetto pubblico, non hanno nulla a che vedere con i ‘contractors’, i cosiddetti mercenari, ossia soggetti privati pagati dai russi per combattere”.

“Nell’ambito della dottrina russa e in circostanze belliche come quelle attuali in Ucraina - continua il direttore di RID - le forze speciali, gli Spetsnaz, sono utilizzati anche come fanteria leggera d’assalto. Fondamentale nella loro attività è la designazione dei bersagli per gli aerei militari. Concretamente si infiltrano sul territorio e illuminano i bersagli da colpire con un marcatore, calcolandone anche le distanze in modo da guidare l’attacco aereo”.

Si dice che siano circa 4mila e che siano arrivati tempo prima dell’invasione russa mimetizzandosi tra gli ucraini…?

“Personalmente diffido dalle stime sui numeri, ma è normale che si infiltrino sul territorio occupato. In questo modo capiscono quali sono le vulnerabilità e i punti di forza del nemico, individuano i bersagli e il modo migliore in cui poterli colpire”.