Ucraina, colpita la stazione di Leopoli: 6 morti tra cui un bambino e 8 feriti

“Il bilancio è di 6 morti e 8 feriti a Leopoli, colpita dalle esplosioni avvenute in città, dopo che dei missili russi l’hanno colpita”. Lo riferisce su Telegram il governatore della regione, Makysm Kozytskyi. I missili russi caduti stamattina a Leopoli, nell’ovest dell’Ucraina, hanno preso di mira la stazione ferroviaria e depositi. Lo scrive su Twitter la deputata ucraina Lesia Vasylenko, allegando al post una foto non verificata che mostra i danni delle esplosioni.

L'attacco alla ferrovia ha il probabile obiettivo di ostacolare l'invio di armi occidentali alle forze ucraine, che a Est affermano di aver riconquistato alcuni villaggi nella regione di Kharkiv, bersaglio ieri di pesanti bombardamenti russi. L'artiglieria di Mosca, riferiscono le autorità locali, ha inoltre causato una vittima a Kryvyi Rih, nella regione di Kherson, uccidendo una persona. Le autorità del Lugansk, una delle due regioni del Donbass parzialmente in mano ai separatisti, segnalano che i russi sono riusciti a conquistare Kremmina, dopo giorni di duri combattimenti. La grande offensiva orientata a conquistare le intere oblast di Donetsk e Lugansk continua però a non apparire imminente, sottolinea l'Institute for the Study of War.

"Le forze russe in via di schieramento nell'Est dell'Ucraina continuano ad avere problemi di morale e di approvvigionamenti e sembra improbabile che intendano o siano in grado di condurre una grande ondata offensiva nei prossimi giorni", afferma il think tank americano. A intralciare i piani di Mosca è la strenua resistenza di Mariupol, i cui difensori superstiti, dai 1.500 ai 3 mila uomini asserragliati nell'acciaieria Azovstal, hanno rifiutato ieri l'offerta di resa giunta dai russi e, ha annunciato il governo di Kiev, "combatteranno fino alla fine".

