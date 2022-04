Ucraina: convogli della Ong ‘Mediterranea’, diretti in Italia, bloccati alla frontiera

“I van di Mediterranea della carovana 'Stop the war now' sono stati bloccati all'uscita dall'Ucraina alla frontiera di Korczowa, in Polonia”. A lanciare l’allarme attraverso i social è la stessa organizzazione umanitaria.

“Le autorità ucraine vogliono impedire l'uscita dal Paese di un cittadino italo-ucraino che sta tornando con noi in Italia - spiegano dall'Ong -. E' stato addirittura minacciato di arresto come 'disertore'". Il volontario, arrivato insieme agli attivisti in Ucraina, ha doppia cittadinanza e da anni vive in Italia. L'Ong chiede "un immediato intervento" della Farnesina per "sbloccare la situazione e consentire a questo cittadino italiano di origine ucraina, volontario di Mediterranea di tornare a casa".