Ucraina, da Caserta iniziano i primi ritorni in patria dei profughi

Dopo gli arrivi, iniziano le ripartenze. Quattro madri con altrettanti bimbi ucraini ospitati da circa un mese e mezzo in un B&B di Caserta, gestito da una famiglia di connazionali da anni residenti in città, si apprestano a tornare a casa a Leopoli.

Partiranno probabilmente il giorno di Pasquetta. Una decisione necessaria, quella delle quattro madri, che hanno il desiderio di tornare in patria per rivedere mariti e altri parenti stretti, ma soprattutto hanno bisogno di lavorare e guadagnare per sopravvivere. "A Caserta - dice Ruslana, titolare del B&B con marito e figli - non possono lavorare perché non sanno a chi lasciare i figli piccoli, così hanno deciso di rimpatriare per riprendere il lavoro che facevano prima della guerra". Al B&B, che ha accolto profughi dal primo marzo, prima che iniziasse l'ondata di arrivi, restano ora solo cinque ucraini residenti a Kiev, che probabilmente a fine aprire potrebbero tornarsene a casa.

In totale nel Casertano sono 3.150 i profughi accolti, di cui circa 2800 presso parenti e amici, e oltre 300 in strutture reperite dalla Caritas. Da qualche giorno gli arrivi sono molti di meno, ma dalla Prefettura di Caserta fanno sapere di essere pronti a gestire anche un grande afflusso di profughi.