Ucraina, Di Maio: "Con la Russia sempre un canale aperto"

"Il tema fondamentale è la diplomazia. Proprio quando le parti si rifiutano di lavorare alla diplomazia noi dobbiamo accelerare su questo. Dobbiamo promuovere una conferenza di pace preceduta da un cessate il fuoco. Il Paese che sta lavorando di più alla pace è la Turchia che riesce a parlare con entrambe le parti ma l'Italia ha sempre un canale aperto con Mosca". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi di Maio a Radio Anch'io su Radio Uno Rai parlando del conflitto. "Il punto fondamentale su cui lavorare è la diplomazia. E' quando le parti si rifiutano di lavorare a una soluzione di pace che bisogna accelerare con la diplomazia. L'Unione europea si deve fare promotrice di una conferenza di pace, che passa per cessate il fuoco localizzati, da negoziare anche con comandi militari sul campo" ha spiegato poi il ministro.

Il presidente ucraino Volodymyr "Zelensky ha fatto aperture importanti", ha detto che "l'ingresso nella Nato non è più un obiettivo", ricorda Di Maio precisando che anche sul Donbass potrebbero trovarsi "punti di caduta". "C'è differenza fra un territorio su cui consentire di esercitare la sovranità a un altro Stato e un'autonomia territoriale e consentire la tutela del bilinguismo. Su questo si possono raggiungere punti di caduta", ha sottolineato il ministro, precisando però, in merito alle sanzioni, che "se noi non togliamo a Putin le risorse finanziarie che utilizza per finanziare la guerra non si siederà mai al tavolo" del negoziato per un accordo di pace.

Sul prezzo del gas il ministro ha osservato che il "punto è il prezzo ed è per questo che noi chiediamo all'Ue di mettere un tetto massimo al prezzo del gas perché il prezzo è sul mercato" e "se il mercato lo mette a un prezzo così alto noi abbiamo bisogno che l'Ue dica 'fermate le speculazioni, oltre questo prezzo non si può salire. Noi non dobbiamo ragionare" pensando che "ci serve tutto il gas russo adesso, e quindi compensare tutti i 29 miliardi di metri cubi" perché "durante l'estate ne consumiamo la metà", ha proseguito il titolare della Farnesina, spiegando che "quello che arriva da Algeria, da Azerbaigian in più adesso lo dobbiamo mettere negli stoccaggi" e per "metterlo negli stoccaggi abbiamo bisogno di un prezzo più basso".

Per quanto riguarda la situazione europea e in particolare le elezioni presidenziali francesi, il capo della diplomazia italiana ha commentato: "In questo momento abbiamo bisogno di europeismo, non sovranismo. Abbiamo dinanzi due strade. Il sovranismo che ci isola e poi c'è l'europeismo che ci consente di non far deflagrare le nostre strutture internazionali, l'Ue e la Nato, ma anzi di rafforzarle".