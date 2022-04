Escalation di attacchi in Transnistria, tre esplosioni in 24 ore

Il presidente della Moldavia, Maia Sandu, ha convocato per oggi il Consiglio di sicurezza nazionale temendo che il conflitto in Ucraina possa estendersi al piccolo paese dell'Europa orientale. Il leader moldavo terrà una conferenza stampa dopo la riunione.

Tre attacchi nelle ultime 24 ore. La tensione sale in Transnistria , dove ieri era già stato colpito il ministero della Sicurezza dello Stato . Secondo l'agenzia di stampa Tass, ci sarebbero state esplosioni contro due antenne radio del centro radio Pridnestrovian anche noto come "Trasmettitore Grigoriopol", vicino Maiak, a poco più di dieci chilometri dal confine ucraino. Non si registrano feriti.

In un comunicato su Telegram, la direzione principale di intelligence del ministero della Difesa di Kiev sostiene che i servizi russi continuano a pianificare "attacchi terroristici" in Transnistria nell'ambito di una campagna di provocazione. Nei giorni scorsi, parlando dell'offensiva in Ucraina, Mosca aveva citato la possibilità di conquistare tutto il sud del Paese per consentire anche l'accesso all'enclave in Moldova.

La preoccupazione del Cremlino

Il Cremlino "segue da vicino" la situazione in Transnistria e il portavoce Dmitri Peskov ha sottolineato che le notizie che arrivano sono "preoccupanti". "Al momento, non sono stati previsti contatti tra il presidente russo Vladimir Putin e l'omologa moldava Maia Sandu -ha aggiunto Peskov. La Moldavia, che non riconosce l'autoproclamata repubblica filorussa confinante con l'Ucraina, ha indetto una riunione del Consiglio supremo di sicurezza, dopo che ieri aveva lanciato l'allarme su incidenti visti come "pretesti per creare una escalation", ha concluso Peskov.