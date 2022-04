Ucraina, esportazioni diminuite di due volte e importazioni di tre volte in un mese di conflitto

Nel marzo 2022, le esportazioni di merci ucraine sono diminuite della metà, le importazioni più di tre volte.

Le esportazioni di metalli e prodotti agricoli sono state particolarmente colpite, mentre le esportazioni di una serie di beni lavorati sono rimaste praticamente invariate rispetto al periodo prebellico.

Le esportazioni dell'Ucraina a marzo sono state di 5,97 milioni di tonnellate per un valore di 2,7 miliardi di dollari. Mentre a febbraio lo stato ha esportato 13,1 milioni di tonnellate di merci per un valore di 5,3 miliardi di dollari. Attualmente, le principali voci di esportazione sono minerali, mais, ferroleghe e petrolio. Le esportazioni di metalli sono diminuite in modo significativo.

In particolare, le esportazioni di prodotti metallurgici sono diminuite di quasi 10 volte, da 437 mila tonnellate di febbraio a 47 mila tonnellate di marzo. Per alcuni articoli della metallurgia, le esportazioni non sono state effettuate. Ciò è dovuto principalmente alla distruzione fisica degli impianti metallurgici e alla cessazione della produzione.

A marzo, l'Ucraina ha esportato 1,1 milioni di tonnellate di mais, 309 mila tonnellate di grano, 118 mila tonnellate di olio di girasole, 40 mila tonnellate di semi di soia. Un risultato che è 4 volte in meno rispetto a quanto esportato a febbraio.