Ferrovie russe in default, salta il pagamento sui bond in franchi. Tra i creditori anche Unicredit

Russian Railways, la società di Stato che gestisce le reti ferroviarie russe, è stata dichiarata in default da Credit Derivatives Determinations Committee (Cddc) dell'area Emea, l'organismo britannico che regola i termini internazionali di gestione dei crediti sui derivati. La società pubblica dei trasporti non è riuscita a fare fronte ai pagamenti degli interessi su un'obbligazione e non ha rimborsato, lo scorso 14 marzo, gli interessi di un prestito legato a obiettivi di sostenibilità da 250 milioni di franchi svizzeri e anche il gruppo Unicredit è tra i creditori.

Secondo quanto comunicato dal Cddc, che conta fra i suoi membri alcune delle più grandi banche di investimento del mondo, l'azienda ha provato ad effettuare il pagamento nei termini prestabiliti, inclusi i 10 giorni di tolleranza, ma questo non è andato a buon fine a causa delle restrizioni sui sistemi bancari dovuti alle sanzioni contro la Russia. E' la prima volta che uno strumento di debito originato dalla Russia è stato ufficialmente classificato come inadempiente dall'invasione dell'Ucraina da parte del Paese.

Fra i grandi gruppi bancari internazionali membri del comitato che hanno risposto affermativamente alla domanda se si sia verificato un evento di mancato pagamento sul debito vi sono: Bank of America, Goldman Sachs International e JpMorgan Chase Bank. La decisione è stata presa durante la riunione del comitato avvenuta venerdì 8 aprile, ma oggi è divenuta pubblica oggi.