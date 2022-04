Ucraina, G7: gravi conseguenze se Mosca userà armi nucleari

"Qualsiasi uso da parte della Russia di un'arma nucleare o chimiche sarebbe inaccettabile e comporterebbe gravi conseguenze". Lo si legge nel comunicato dei ministri degli Esteri del G7 "Mettiamo in guardia - si legge nel comunicato dei ministri degli Esteri del G7 - contro qualsiasi minaccia o uso di armi chimiche, biologiche o nucleari. Ricordiamo gli obblighi della Russia ai sensi dei trattati internazionali di cui è parte e che ci proteggono tutti".

"Qualsiasi uso da parte della Russia di un'arma del genere sarebbe inaccettabile e comporterebbe gravi conseguenze. Condanniamo le affermazioni infondate e le false accuse della Russia contro l'Ucraina, un membro della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche e della Convenzione sulle armi chimiche che rispetta i suoi obblighi verso questi trattati. Esprimiamo preoccupazione per altri paesi e attori che hanno amplificato la campagna di disinformazione della Russia", si sottolinea.

"Esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione per il fatto che la Russia abbia preso con la forza il controllo degli impianti nucleari e anche per altre azioni violente contro impianti nucleari, materiale nucleare e altro materiale radioattivo, che hanno causato e continuano a rappresentare minacce serie e dirette alla sicurezza e all'incolumità di queste strutture e il loro personale civile". Queste azioni della Russia, si insiste nel comunicato "aumentano significativamente il rischio di un incidente nucleare, che metterebbe in pericolo la popolazione dell'Ucraina, gli Stati vicini e la comunità internazionale".