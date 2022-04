Gran Bretagna invia missili Brimstone a Kiev per impedire l'accesso alle navi russe nel Mar Nero

"Il Regno Unito sta già fornendo a Kiev missili a lungo raggio Brimstone, usati al momento come armi terra-terra, ma pianifica pure l'invio di specifiche batterie "anti nave".

La comunicazione arriva da Ben Wallace, ministro della Difesa di Boris Johnson. Wallace si è detto d'accordo con la collega degli Esteri, Liz Truss, sull'obiettivo di costringere la Russia a lasciare "tutta l'Ucraina", inclusi Donbass e Crimea, oltre che a impedirle di "controllare il Mar Nero".

Il ministro della Difesa britannico ha negato l'accusa russa di un coinvolgimento della Nato nel conflitto, sostenendo che il Regno fornisce armi "come 40 altri Paesi in base ad accordi bilaterali".

I missili Brimstone sono stati precedentemente utilizzati dalle forze britanniche in Libia e in Siria. Normalmente vengono lanciati da aerei a reazione e usati per colpire bersagli marittimi e terrestri in rapido movimento. Sono dotati di radar in grado di seguire gli obiettivi. La Gran Bretagna sta testando l’uso di questi missili su piattaforme navali.