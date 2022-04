Ucraina: il salesiano don Oleh Ladnyuk, dall'insegnamento alla vita sul fronte con i soldati

A parlare è don Oleh Ladnyuk , sacerdote salesiano di Leopoli che, da quando è iniziato il conflitto lo scorso febbraio, si è praticamente trasferito in Donbass dove, oltre a fare il cappellano militare sul fronte tra i soldati –“molti giovanissimi”- fa un po’ di tutto, quello che serve: mette in salvo le persone in fuga dalle città in cui i bombardamenti si intensificano, tiene occupati i ragazzi, fa su e giù da Dnipro, città confinante con Donetsk dove si trova mentre ci parla, per caricare viveri, medicine, generatori elettrici da portare sul fronte e nei paesi dei territori separatisti, dove gli attacchi si intensificano giorno dopo giorno e dove manca ormai quasi tutto.

“Pensavo di lavorare in oratorio e invece la mia vita è sul fronte di guerra”

Un strada di vita quella di don Oleh che ha preso una direzione inaspettata rispetto a come immaginava: “Pensavo che avrei lavorato in un oratorio, invece mi trovo sul fronte di guerra, a fianco di ragazzi giovanissimi chiamati a combattere, costretti a diventare grandi in un attimo. Molti li faccio fermare e li porto al sicuro per qualche giorno e lì, protetti dalle bombe, li vedo scoppiare a piangere”.

Dopo aver studiato in Italia, 7 anni fa don Oleh è rientrato in Ucraina, a Leopoli per lavorare come direttore di una scuola media e di un liceo e portare avanti la missione che, da salesiano, si era prefisso: stare in mezzo ai ragazzi, educarli con un cristianesimo del fare.

Quando nel 2014 è scoppiato il conflitto nel Donbass, con l’intervento militare russo e l’autoproclamazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, è stato chiamato, periodicamente, come cappellano militare delle truppe ucraine al fronte, per stare vicino ai militari impegnati. I combattimenti erano costanti, ma non intensi come oggi, “c’era già, però, una consuetudine con il nemico che spara”.

Ogni estate, almeno per un mese, padre Oleh si occupava poi di allontanare i ragazzi più giovani dai paesi a rischio e portarli a fare dei campi estivi nelle località sicure, lontano dal fragore delle bombe. Oppure organizzava corsi per animatori per i ragazzi sul posto che sognavano di diventare anche loro, in futuro, degli educatori. I militari ucraini glielo hanno sempre permesso, ormai lo conoscono da tempo, si fidano di lui e del suo operato.

“Molti di loro -ci racconta con la voce commossa- mi hanno detto che, se dovessero scegliere la strada religiosa, vorrebbero essere come me. E le donne del territorio, nonostante le bombe, mi chiedono quando ci saranno i campi estivi per i ragazzi”.