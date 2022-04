Ucraina, il viaggio di Shanya: la bulldog francese in fuga dalle bombe accolta in Italia

Dopo il lungo viaggio per raggiungere il confine polacco, la cagnolina e la sua inseparabile proprietaria Eugenia sono state accolte dai volontari della missione “Un cuore per l'Ucraina”, che le hanno fatte salire a bordo del pullman diretto in Italia e si sono subito presi cura di lei.

E' stata la prima a salire sul bus umanitario che, dalla Polonia, qualche giorno fa, ha portato in Sicilia, a Montevago nell’Agrigentino, un gruppo di 34 profughi ucraini in fuga dalla guerra. Protagonista dell’impresa è una bulldog francese di nome Shanya .

Il cibo precedentemente preparato per Shanya non andava bene a causa di un'allergia di cui la cagnolina soffre da tempo. Deve infatti alimentarsi solo con cibo prescritto dal veterinario. Per fortuna, Eugenia aveva con sé una riserva adatta a lei, così Shanya ha potuto affrontare serenamente il viaggio per la Sicilia.

All’arrivo nel comune siciliano del Belice dove, insieme ad Eugenia ha trovato ospitalità, è stata subito visitata da un veterinario, poi ha ricevuto una fornitura di prodotti necessari alle sue esigenze alimentari e le medicine che necessita. Intanto, tra le rifugiate arrivate insieme a Shanya, c'è chi si è subito messa a studiare l'italiano, chi è contenta per la bicicletta donata al figlio o di poter finalmente usare la lavatrice. Tutte mostrano un senso di gratitudine per l'accoglienza, ma hanno il cuore alla loro terra, dove sperano di poter riabbracciare quanto prima i familiari rimasti a combattere.