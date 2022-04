Agrigento, l'integrazione dei rifugiati va avanti e arrivano le uova di Pasqua

“Quello che manca a una comunità come la nostra – ha aggiunto il sindaco durante l'incontro per gli auguri pasquali - è un mediatore culturale che ci favorisca anche con la lingua, e di questo credo che il governo nazionale si debba fare carico. Noi per fortuna abbiamo la collaborazione di Lesya, una donna ucraina che vive ad Agrigento e che ci sta dando una grande mano d'aiuto. Ma la figura del mediatore culturale va istituzionalizzata, non può essere lasciato tutto al volontariato. Come credo che ormai sia urgente concedere il tanto atteso contributo di autosostegno direttamente ai profughi ucraini. Considerando che circa 900 mila profughi sparsi in Europa hanno già fatto rientro in Ucraina c'è il rischio che queste persone i contributi non riescano a riceverli".