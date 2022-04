Ucraina, India: alleanza con Mosca non danneggerà i nostri legami con Washington

La guerra in Ucraina sposta gli equilibri geopolitici, in modo particolare negli ultimi giorni in India e nelle repubbliche musulmane come il Pakistan tra i 9 paesi al mondo a detenere armi di deterrenza nucleare.

Nel vertice avvenuto ieri a Washington tra India e Usa, il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha fatto intendere che la condizione di "alleati naturali" e il legame stabile costruito con la vicina Russia non influenzeranno negativamente gli "interessi nazionali fondamentali" degli Stati Uniti. Rassicurazione che emerge anche in un'intervista al quotidiano Hindustan Times al termine degli incontri avuti a Washington.

"Non credo che la Russia influirà sui legami tra India e Stati Uniti. Gli Stati Uniti sanno che l'India e la Russia sono alleati naturali l'uno dell'altra e che le nostre relazioni sono molto stabili. L'India sarà anche molto attenta a garantire che gli interessi nazionali fondamentali degli Stati Uniti non siano influenzati negativamente a causa delle nostre relazioni con un altro paese nel mondo", si legge.

Nel dialogo formato "2+2" avvenuto alla Casa Bianca il ministro indiano, insieme al collega degli esteri Jaishankar, ha incontrato il suo omologo Lloyd Austin, e ha poi partecipato al videocolloquio tra il presidente americano Joe Biden e il primo ministro Narendra Modi. Secondo quanto riferito ieri da fonti della Casa Bianca, il presidente americano ha avuto un colloquio "franco" con Modi. Prima della cena organizzata dal segretario di Stato, Antony Blinken, la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha precisato che "il presidente ha detto chiaramente che non crede sia nell'interesse dell'India aumentare o accelerare le importazioni di energia russa", assicurando che Washington è pronta ad aiutare Nuova Delhi a "diversificare" le sue fonti di approvvigionamento. Singh ha poi fatto di nuovo appello a Russia e Ucraina perché interrompano le ostilità e risolvano il conflitto con strumenti diplomatici.

Intanto in Pakistan è svolta politica con la nomina a primo ministro del leader del partito d'opposizione Shahbaz Sharif. Una nomina, quella del 70enne fratello dell'expremier Nowaz Sharif - costretto alle dimissioni per corruzione nel 2008. Restano, però, molte incognite perchè il paese musulmano, tra i 9 al mondo ad avere armi di deterrenza nucleare, è sempre più spaccato e alle prese con una profonda crisi economica.

Il premier uscente Imran Khan, sfiduciato e destituito domenica scorsa dal Parlamento, procedura indeita per la Repubblica musulmana avvezza ai colpi di stato militari, non sembra intenzionato ad arrendersi e ha chiamato il popolo alla piazza puntando il dito sulle "interferenze straniere" rivolto proprio agli Usa. Secondo i suoi sostenitori la sua caduta è "un complotto delle forze straniere": lui che da più parti è accusato di aver spinto il suo Paese troppo vicino a Russia e Cina.

Sharif, ex governatore del Punjab e leader della Legamusulmana del Pakistan Nowaz (Pmnl), veniva eletto primo ministro, in una seduta molto difficile con 174 voti (il quorum richiesto è di 172) su 342, mentre i deputati del partito capitanato da Khan (Pti, Pakistan Tehreek-e-Insaf), abbandonavano l'aula. L'ex premier ha minacciato dimissioni di massa dall'Assemblea nazionale, annunciando di voler portare nelle piazze la protesta. Giovedì scorso l'Alta Corte era infatti intervenuta, annullando lo scioglimento dell'Assemblea nazionale voluto da Khan con il sostegno del Presidente Arif Alvi, suo alleato.

Sharif promette che il nuovo governo punta a rimanere in carica fino alla fine della legislatura, nell'ottobre del 2023.