Ucraina, la Croce Rossa tenta oggi nuova operazione di evacuazione da Mariupol

Il Comitato internazionale della Croce rossa (Circ) tenterà nuovamente nella giornata di oggi una missione di evacuazione a Mariupol, dopo che ieri è stato costretto a tornare indietro a causa dell'impossibilità a procedere. Sono sette i corridoi umanitari previsti per oggi in Ucraina, incluso un nuovo tentativo per evacuare Mariupol che prevede sia il trasporto privato sia con autobus. Lo ha detto il vice primo ministro dell'Ucraina Iryna Vereshchuk, come riporta il Guardian.

Grazie ai corridoi umanitari aperti a Dontes, Lugansk e Zaporizhzhia, ieri complessivamente sono state evacuate oltre 6 mila persone, più di 3 mila da Mariupol, ma l'organizzazione vorrebbe evacuare tutti i civili a rischio sopravvivenza, circa 170.000 intrappolati dall'assedio russo, nella città diventata simbolo della distruzione dove manca tutto: acqua, cibo, elettircità, farmaci. Il Presidente Zelensky, in un videomessaggio dice che almeno 5.000 persone sono state uccise a Mariupol e sono in corso trattative per la rimozione dei corpi dalle strade.



Nell'est dell'Ucraina la situazione resta "estremamente difficile" mentre prosegue "lento ma evidente" (parole di Zelensky) il ritiro delle truppe russe dal nord del paese. Intanto il bilancio dei bambini uccisi durante il conflitto si aggrava. L'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina ha reso noto che, in base ai dati disponibili, 158 bambini sono stati uccisi e 254 sono rimasti feriti.

A Zaporizhzhia ieri è arrivata la colonna di 42 autobus partiti da Berdiansk anch'essa occupata dai russi, tra loro anche abitanti di Mariupol. Il Consiglio comunale di Mariupol aveva postato un video su Telegram con "il convoglio di 42 autobus organizzato dal governo ucraino e scortato dalla Croce Rossa alla città ucraina di Zaporizhzhia nel pomeriggio di oggi". I profughi sugli autobus "erano riusciti a uscire da Mariupol e a raggiungere Berdiansk da soli, dopo di che sono stati autorizzati a lasciare il territorio controllato dai russi".

Nell' "operazione Mariupol", approvata sia da Kiev che da Mosca, la Croce Rossa aveva pianificato di guidare un convoglio di circa 54 autobus e veicoli ucraini fuori dalla città assediata, ma ha dovuto interrompere il viaggio dopo che le condizioni a procedere sono diventate difficili. Dettagli importanti sono ancora in fase di elaborazione, come l'esatta tempistica e la destinazione del convoglio: un luogo indeterminato in Ucraina. E' poi necessaria la sicurezza intorno all'operazione, le autorità avevano chiesto garanzie chiare in merito al trasporto di civili da Sud del paese dove di trova mariupol e il Nord verso Zaporiza.

E dopo le difficoltà di ieri, tra c'è anche la notizia di un reparto oncologico di un ospedale colpito a Chernihiv, si muove anche l'Onu. Oggi Martin Griffiths, il responsabile dell’Onu per il coordinamento degli aiuti umanitari, vola prima a Mosca e poi a Kiev.